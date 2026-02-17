«Я тебе кадык вырву»: на видео сняли, как кондуктор напал на москвича

«Женщине показалось, что мужчина пытался проехать зайцем: якобы сначала сел, а оплатил только когда к нему подошли. Но очевидцы говорят, что он заплатил при входе», – говорится в публикации.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудница наклонилась к пассажиру и громко кричит. По словам очевидцев, после угроз женщина вывели мужчину из транспорта и начала бить.

До этого водитель Hyundai Avante сбил школьницу в Чите. ДТП произошло 16 февраля: иномарка врезалась в несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 15-летняя школьница получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

Ранее сибиряки нашли на дороге редчайшую птицу из Красной книги.