Опубликовано 17 февраля 2026, 17:011 мин.
«Я тебе кадык вырву»: на видео сняли, как кондуктор напал на москвича
В Москве кондукторша пообещала вырвать кадык и избила пассажира . Женщине показалось, что москвич не оплатил проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
© SGr/Shutterstock/FOTODOM
«Женщине показалось, что мужчина пытался проехать зайцем: якобы сначала сел, а оплатил только когда к нему подошли. Но очевидцы говорят, что он заплатил при входе», – говорится в публикации.
Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудница наклонилась к пассажиру и громко кричит. По словам очевидцев, после угроз женщина вывели мужчину из транспорта и начала бить.
Источник:Telegram-канал «Новости Москвы»
Автор:Арина Лысенко