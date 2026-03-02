Начались продажи обновлённого Arcfox Alpha S5 с электроприводом

Внешность нового Alpha S5 узнаваема по активной решетке радиатора. В профиль седан выделяется безрамочными дверями и двухцветной «парящей» крышей. Корму украшает выдвижной спойлер площадью 3430 см². Палитра кузова расширилась до семи оттенков, включая свежие варианты Phantom Green, Varna Blue и Lava Grey. Сам автомобиль немного прибавил в размерах: длина выросла на 66 мм (до 4886 мм), ширина составляет 1930 мм, высота — 1480 мм, колесная база — 2900 мм.

За интеллектуальное вождение в Alpha S5 отвечает функция «Синий индикатор интеллектуального вождения», которая является продолжением Arcfox Alpha S (версия L3). Новинка оснащена системой помощи водителю BAIC Yuanjing, а синий индикатор загорается, когда система активна.

В салоне переднее пассажирское кресло обтянуто бархатом цвета «облако невесомости» и оснащено встроенной подставкой для ног. На потолке установлена система подсветки «северное сияние» с 256 цветами. Для отделки доступны три варианта: новый огненно-коричневый, а также черный «энергия» и светло-серый.

Новый Alpha S5 доступен как в полностью электрической версии, так и в гибридном исполнении EREV с увеличенным запасом хода. Гибрид оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем (77 кВт) и электромотором на 200 кВт (268 л.с.). Питание обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея (LFP) емкостью 27,4 кВт·ч. Чисто электрический запас хода составляет 230 км (по циклу CLTC), а суммарный — 1450 км. Быстрая зарядка пополняет батарею с 30% до 80% всего за 15 минут.

Ранее сообщалось, что доставка машин в РФ встала из-за ударов по ОАЭ и Ирану.