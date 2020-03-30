Детройтский автосалон отменили, чтобы освободить помещение под госпиталь

Моторшоу в Детройте проводится на протяжении 30 лет. Обычно выставка проходила в январе, однако в 2020 году было решили организовать автосалон в июне, чтобы он не конкурировал с другим крупным мероприятием в США, выставкой потребительской электроники CES.