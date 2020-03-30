Детройтский автосалон отменили, чтобы освободить помещение под госпиталь

11:49
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Североамериканский международный автосалон-2020 (NAIAS), который должен был состояться в июне в детройтском выставочном центре имени Кобо, отменен. Помещение планируется переоборудовать под временный госпиталь для больных коронавирусом. Что же касается автомобильной выставки, то она состоится только летом 2021 года.
Моторшоу в Детройте проводится на протяжении 30 лет. Обычно выставка проходила в январе, однако в 2020 году было решили организовать автосалон в июне, чтобы он не конкурировал с другим крупным мероприятием в США, выставкой потребительской электроники CES.
На сегодняшний день в Мичигане зафиксировано свыше 4,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 111 человек стали жертвами болезни. Всего в США 142,5 тысячи заболевших, а в мире – 634,8 тысячи.
Ранее из-за пандемии COVID-2019 были отменены автомобильные выставки в Китае, Женеве и Нью-Йорке. Что же касается Московского автосалона, который должен состояться в конце августа, то решение о его проведении должны принять до конца весны.