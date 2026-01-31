«Наилучший» ЗИЛ-117П «Коротыш» пустят с молотка

ЗИЛ-117 создавался как укороченная (и при этом более динамичная) версия правительственного лимузина ЗИЛ-114 и по статусу стоял на ступеньку ниже «старшего» ЗИЛа. Под капотом этого автомобиля 7,0-литровый V8 мощностью 303 л.с. с алюминиевым блоком, четырехкамерным карбюратором и транзисторным зажиганием.

По официальной версии, укороченную машину сделали для сопровождения кортежей, но по неофициальной — инициатором разработки был Брежнев, любивший водить самостоятельно.

Тот экземпляр, что сейчас выставлен на продажу, стоит 30 млн рублей. К машине прилагаются спецсигналы и полный комплект документов со времён СССР.