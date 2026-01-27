В России выставили на продажу уникальный микроавтобус РАФ

Инженер-самоучка Алексей Арсеньев создал этот уникальный минивэн в 1970-х годах. Он самостоятельно разработал конструкцию и в свободное время воплотил проект в металле.

За основу автомобиля было взято шасси микроавтобуса РАФ-977Д. Для изготовления кузова автор использовал в основном панели от «Волги»: седана ГАЗ-21 и универсала ГАЗ-22. Элементы декора были позаимствованы у целого ряда других машин, включая правительственные лимузины ГАЗ-12, ГАЗ-13 «Чайка» и ЗИЛ.

На минивэн установлен 75-сильный двигатель от ГАЗ-21, доступ к которому организован прямо из салона. Трансмиссия – трехступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль, получивший имя «Афалина», оснащен трехрядным салоном и двумя топливными баками суммарным объемом 80 литров.

Особую ценность этой самоделке придает наличие полного комплекта документов, что позволяет официально переоформить и зарегистрировать машину. Однако, судя по единственной фотографии, состояние минивэна оставляет желать лучшего.

