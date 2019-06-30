Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом

В интерьере можно найти гоночную панель приборов с большим экраном посередине и углепластиковый штурвал. Несмотря на крайне спартанский салон, селектор коробки передач украшен деревом, но из всех благ цивилизации есть лишь кондиционер. Отказаться от нанесения краски на кузов — смелая идея, но результат впечатляет: посмотрите, как брутально выглядит автомобиль! Porsche 935 будет выпущен всего в 77 экземплярах стоимостью почти в миллион долларов за каждый.