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16:00

Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом

Если вам не нравится цвет, в который окрашен кузов, можно вообще отказаться от краски

Гоночный автомобиль Porsche 935 окрашивается на заводе в цвет Agate Grey, вдобавок к нему можно заказать нанесение ливреи Martini. Если такая схема вас не устраивает, в качестве альтернативы «Порше» предлагает вовсе отказаться от лакокрасочного покрытия.
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Болид Porsche 935 сконструирован на базе модели 911 GT2 RS 991.2, но, в отличие от неё, он не предназначен для дорог общего пользования: хардкорное купе разработано исключительно для клубных гонок и трек-дней. Каркас кузова сделан из алюминия и стали, а все внешние панели из углеволокна. Благодаря этому автомобиль весит всего 1380 килограммов: даже пассажирское кресло тут опция.

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Колёсные диски стилизованы под оригинальный «935-й», патрубки гоночной выхлопной системы под «908-й», а зеркала взяты у модели 911 RSR. В подвеске установлены жёсткие шаровые соединения, кованые рычаги, усиленные тяги и амортизаторы с трёхступенчатой регулировкой. Силовой агрегат 3,8-литровая битурбошестёрка от от GT2 RS мощностью 700 лошадиных сил и 7-ступенчатый «робот» с дополнительным охлаждением.

В интерьере можно найти гоночную панель приборов с большим экраном посередине и углепластиковый штурвал. Несмотря на крайне спартанский салон, селектор коробки передач украшен деревом, но из всех благ цивилизации есть лишь кондиционер. Отказаться от нанесения краски на кузов смелая идея, но результат впечатляет: посмотрите, как брутально выглядит автомобиль! Porsche 935 будет выпущен всего в 77 экземплярах стоимостью почти в миллион долларов за каждый.

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