Porsche выпустила 935 с «голым» кузовом

Болид Porsche 935 сконструирован на базе модели 911 GT2 RS 991.2, но, в отличие от неё, он не предназначен для дорог общего пользования: хардкорное купе разработано исключительно для клубных гонок и трек-дней. Каркас кузова сделан из алюминия и стали, а все внешние панели — из углеволокна. Благодаря этому автомобиль весит всего 1380 килограммов: даже пассажирское кресло тут — опция.
Колёсные диски стилизованы под оригинальный «935-й», патрубки гоночной выхлопной системы — под «908-й», а зеркала взяты у модели 911 RSR. В подвеске установлены жёсткие шаровые соединения, кованые рычаги, усиленные тяги и амортизаторы с трёхступенчатой регулировкой. Силовой агрегат — 3,8-литровая битурбошестёрка от от GT2 RS мощностью 700 лошадиных сил и 7-ступенчатый «робот» с дополнительным охлаждением.
В интерьере можно найти гоночную панель приборов с большим экраном посередине и углепластиковый штурвал. Несмотря на крайне спартанский салон, селектор коробки передач украшен деревом, но из всех благ цивилизации есть лишь кондиционер. Отказаться от нанесения краски на кузов — смелая идея, но результат впечатляет: посмотрите, как брутально выглядит автомобиль! Porsche 935 будет выпущен всего в 77 экземплярах стоимостью почти в миллион долларов за каждый.