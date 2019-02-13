Три знаковых для Porsche спорткара выставят на торги

Третий автомобиль — Porsche 911 Carrera 2.7 RS Lightweight 1973 года. Тираж спорткара, который был на 100-200 килограммов легче обычной «Карреры», составил 200 экземпляров. Выставленный на продажу образец прошел тщательную процедуру реставрации и предварительно оценен в 1-1,2 миллиона долларов (65,7-78,8 миллиона рублей).

Одним из последних «Порше», ушедших с молотка, стал уникальный «золотой» рестомод 911 (993) Turbo S, построенный в единственном экземпляре. Машину купили всего за 10 минут. Стоимость – 2 743 500 евро. До этого за 2 миллиона евро на аукционе был куплен 24-летний Porsche 911 без пробега.