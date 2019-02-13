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18:21

Три знаковых для Porsche спорткара выставят на торги

С молотка продадут Porsche 935, 962C и 911 Carrera 2.7 RS Lightweight

Porsche 935
Калифорнийский аукционный дом Gooding & Company выставит на мартовские торги три самых успешных спорткара в гоночной истории Porsche. Главным лотом станет поздний экземпляр 935-го, который оценен в три миллиона долларов (197 миллионов рублей).
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Всего в 1979 году Porsche построила семь экземпляров 935-го. Указанный в списке лотов автомобиль был заказан издателем газеты Los Angeles Times Отисом Чандлером и окрашен в то же сочетание цветов, что и принадлежащий ему 917/30. Нынешний владелец, известный коллекционер автомобилей немецкой марки, отреставрировал спорткар и немного освежил его внешний вид.

Porsche 962C

Кроме того, среди лотов аукциона присутствует участник «24 часов Ле-Мана» Porsche 962C. Спортпрототип построен частной командой Kremer Racing, где его алюминиевые трубчатую раму заменили на композитную, и выкрашен в цвета легендарной Leyton House. За машину хотят выручить 1-1,25 миллиона долларов (65,7-82,1 миллиона рублей).

Porsche 911 Carrera 2.7 RS Lightweight

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Третий автомобиль — Porsche 911 Carrera 2.7 RS Lightweight 1973 года. Тираж спорткара, который был на 100-200 килограммов легче обычной «Карреры», составил 200 экземпляров. Выставленный на продажу образец прошел тщательную процедуру реставрации и предварительно оценен в 1-1,2 миллиона долларов (65,7-78,8 миллиона рублей).

Одним из последних «Порше», ушедших с молотка, стал уникальный «золотой» рестомод 911 (993) Turbo S, построенный в единственном экземпляре. Машину купили всего за 10 минут. Стоимость 2 743 500 евро. До этого за 2 миллиона евро на аукционе был куплен 24-летний Porsche 911 без пробега.

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