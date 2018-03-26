Президент Намибии показал свой кабриолет UAZ Patriot

Президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб поприветствовал участников парада в честь Дня независимости страны из кузова кабриолета UAZ Patriot. Министерство обороны африканской страны стало первым покупателем машины, предназначенной для участия в церемониальных выездах. Фотографии автомобиля опубликованы изданием The Namibian.

От обычного «Патриота» кабриолет отличается установленной сзади лестницей с поручнями, отделкой салона, отсутствием задних дверей и особой окраской кузова. Всего «УАЗ» может производить несколько десятков таких внедорожников в год.

Помимо парадов, такие внедорожники могут использоваться в развлекательных парка или природных заповедниках, а также для сафари в странах с теплым климатом.

В августе прошлого года «УАЗ» представил на выставке Moscow Off-Road Show внедорожный пакет опций для «Патриота». В его состав вошла лебедка, защита рулевых тяг из трехмиллиметрового стального листа и аккумулятор повышенной емкости.

Новая мультимедийная система в UAZ Patriot.

В ноябре внедорожник получил новый мультимедийным комплексом с возможностью выхода в интернет. Он работает на ОС Android, оснащен семидюймовым сенсорным дисплеем, функцией дублирования экрана смартфона и точкой доступа WiFi.