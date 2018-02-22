Новый сезон всероссийского конкурса начнется 5 марта

Пульс

Пятого «Народного пилота» выберут при помощи двух гонок

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22 февраля 2018

«Мотор» и «Академия Ралли» проведут пятый сезон конкурса «Народный пилот», победитель которого получит возможность принять участие в пяти этапах кольцевой серии СМП РСКГ. Он начнется 5 марта с викторины. Вторым и третьим этапом конкурса в этот раз будут заезды на трассах. Четыре предыдущих раза участники на втором этапе записывали видеообращение.

[Капризы машины и погоды во время самого драматичного финала «Народного пилота»](https://motor.ru/reports/np2017.htm)

Капризы машины и погоды во время самого драматичного финала «Народного пилота»

По итогам викторины будут отобраны 25 участников, которые правильно и быстрее остальных ответят на поставленные вопросы. 23 марта они отправятся на гоночную трассу «Атрон», где состоится картинговая гонка, по результатам которой семь человек попадут в финал.

Заключительный этап пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» в одни из дней с 27 по 30 марта.

В 2017 году победителем конкурса «Народный пилот» стал Александр Дударев, который провел пять этапов в классе «Национальный» чемпионата СМП РСКГ. Во время выступлений в первенстве Дадурев поднимался на подиум. Например, по итогам второй гонки второго этапа серии, которая проходила на «Смоленском кольце». Сезон Дударев закончил на седьмом месте, набрав 97 очков.

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Народный пилот
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