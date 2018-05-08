Денис Мавланов занимает в классе «Национальный» 15 место

Пульс

«Народный пилот» попал в две аварии на этапе РСКГ в Смоленске

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8 мая 2018

В прошедший уикенд на автодроме «Смоленское кольцо» завершился второй этап гоночной серии СМП РСКГ. В классе «Национальный» выступает Денис Мавланов – победитель конкурса «Народный пилот», который «Мотор» на протяжении последних пяти лет проводит совместно с «Академией Ралли».

[Страна выбрала «Народного пилота»: итоги конкурса](https://motor.ru/reports/narodnyipilot2018.htm)

Страна выбрала «Народного пилота»: итоги конкурса

В тренировке Мавланов показал третий результат, а квалификацию завершил на 12 позиции, отстав от лидера более чем на две секунды. Однако в первой гонке пилот смог проехать лишь два круга: из-за удара в переднее колесо погнулся рычаг, и гонщик вынужден был сойти.

Во второй гонке Мавланов преодолел шесть кругов. Но из-за еще одного столкновения, произошедшего на втором круге, автомобиль пилота получил серьезные повреждения, и команда приняла решение о завершении заезда.

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В классе «Национальный» Мавланов сейчас занимает 19 место с восемью очками. На втором месте находится еще один представитель «Академии Ралли» Глеб Кузнецов. У него 56 очков.

Следующая гонка пройдет в начале июня на автодроме «Нижегородское кольцо».

Полуфинал «Народного пилота-2018»

Как прошел второй этап конкурса «Народный пилот»

Фото Академии Ралли
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Народный пилот
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