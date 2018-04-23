Страна выбрала «Народного пилота»

Недавно завершился пятый сезон «Народного пилота», победитель которого получил возможность провести пять этапов за рулем «боевого» Volkswagen Polo в классе «Национальный» Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В этом году конкурс прошел в новом, измененном формате: конкурсанты приняли участие в двух гоночных этапах вместо одного. Как это было — сейчас расскажем.

Первым этапом соревнования традиционно стала викторина. Из более чем 500 претендентов организаторам предстояло выбрать 24 полуфиналистов — кто быстро и, главно, правильно, ответил на все вопросы. Из них были сформированы две группы по 12 человек, которые приняли участие во втором этапе конкурса — картинговой гонке. Она прошла на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» в Рязани.

Этап состоял из двух заездов с массовым стартом протяженностью 10 кругов. Первые шесть участников, показавшие лучшее время в каждом из них, попадали в заключительную часть — гонку на 12 кругов. И уже первые семь финишировавших в этом заезде становились финалистами конкурса.

Решающая гонка проходила на подмерзшей трассе, и несмотря на зимнюю резину в финал вышли те, кому удалось максимально сосредоточиться и продемонстрировать свое мастерство.

Финалисты проекта «Народный пилот»:

1. Сергей Хрулёв

2. Александр Крук

3. Антон Сараев

4. Иван Бакалин

5. Игорь Тарасов

6. Денис Мавланов

7. Андрей Трофимов

Третий и заключительный этап «Народного пилота» состоялся 9 апреля на автодроме «Крепость Грозная». Как и в предыдущие годы, участникам сначала предстояло ознакомиться с трассой, проехав три круга на гражданском Volkswagen Polo, а потом перейти ко второй части — боевой гонке за рулем 155-сильной машины, подготовленной в соответствии с техрегламентом «Национальный» СМП РСКГ. Погода выдалась отличная, поэтому обошлось без неожиданностей.

По результатам сессии из трех зачетных кругов, лучшее время показал самый юный финалист конкурса — 19-летний Денис Мавланов. Он опередил ближайшего соперника на 1,5 секунды. Вторым стал прошлогодний финалист Андрей Трофимов, третьим — Антон Сараев.

Результаты заключительного этапа конкурса «Народный пилот-2018»:

Участник Время Денис Мавланов 1.37.552 Андрей Трофимов 1.39.078 Антон Сараев 1.40.488 Иван Бакалин 1.42.616 Сергей Хрулёв 1.42.969 Александр Крук 1.43.570 Игорь Тарасов 2.00.734

Удачно выступить в обоих этапах Денису помогли не только боевой настрой, но и гоночный опыт. В прошлом он становился победителем чемпионата мира по картингу Rotax Max Grand Final и российской национальной серии Rotax Max.

«В этом году у нас не получилось со спонсорством в Rotax, поэтому решил попробовать себя в «Народном пилоте», — говорит Денис — Для меня это шанс остаться в гонках и возможность попасть в РСКГ».

Однако несмотря на опыт и знакомство с рязанской трассой Денис признает, что второй этап был не из легких. Тем не менее он смог собраться и показать хороший темп и результат.

«На рязанской трассе мне уже приходилось выступать, поэтому единственной проблемой стал местами покрытый льдом холодный асфальт. До этого опыта гонок на таких трассах у меня не было», — уточняет Денис.

В финале же ему пришлось столкнуться с совсем непривычной для себя машиной — гоночным Volkswagen Polo. У Дениса нет опыта участия в кузовных гонках, но к автомобилю, а особенно его габаритам, он привык быстро.

«Было сложно, но мне удалось справиться с волнением и максимальная сфокусироваться на гонке», — делится своими впечатлениями новый «Народный пилот», — Теперь хочу показать хороший результат и в РСКГ. А вообще, планирую победить в чемпионате».

Несмотря на то что финал «Народного пилота» состоялся совсем недавно, Денис уже успел дебютировать в СМП РСКГ. Он выступил в двух гонках первого этапа чемпионата на автодроме в Грозном. В первой, Денис называет ее «обзорной», гонке он финишировал 12-м. Во второй рассчитывал бороться за подиум, но из-за слишком агрессивной тактики столкнулся с машиной другого гонщика — Романа Агошкова из AKHMAT Racing Team — в результате чего смог опять же финишировать только во второй десятке. По итогам двух гонок Денис занимает 11 строчку в личном зачете класса «Национальный».

Несмотря на неприятность, новый «Народный пилот» уверен, что в следующей гонке у него получится показать более достойный результат и, возможно, даже взойти на подиум. Что же, мы считает, у него есть все шансы. Вспомнить хотя бы победителя «Народного пилота» сезона 2016 года Ивана Костюкова, который, впервые приняв участие в кузовном чемпионате, по итогам сезона занял третье место. Поэтому пусть юбилейный, пятый «Народный пилот» станет еще лучше! \m

Иллюстрации: Академия Ралли, РСКГ