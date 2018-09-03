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3 сентября 16:45

«Народный пилот» выиграл этап РСКГ в Сочи

Денис Мавланов вышел на 9 строчку личного зачета

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На автодроме в Сочи завершился шестой этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). В этот раз по результатам уикенда «Народный пилот» Денис Мавланов занял первую строчку итогового протокола.

В квалификации класса «Национальный» Денис Мавланов занял второе место, уступив лишь своему напарнику по команде «Академия Ралли» Глебу Кузнецову. Субботнюю гонку они завершили в точно таком же порядке, хотя по ходу заезда откатывались на более низкие позиции. Также они завоевали победу и в командном зачете.

Во второй гонке, которая состоялась в воскресенье, «Народный пилот» финишировал третьим, но после добавления штрафных секунд лидеру этого заезда – Александру Масленникову (также выступающему на седане VW Polo) – переместился на вторую строчку. После этого первое место гонки досталось Егору Санину (Kia Rio, Bragin Racing Team).

Масленников был наказан за некорректное расположение на стартовой решетке. Такой же штраф достался и Глебу Кузнецову, что откинуло его за пределы Топ-10.

В итоге Денис Мавланов стал победителем этапа, набрав 40 очков. В личном зачете он занимает девятое место. Кузнецов – второй.

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Финал СМП РСКГ пройдет в Грозном 5 и 6 октября. На данный момент уже решена судьба титулов в личном и командном зачете класса Супер-продакшн: Михаил Митяев и Lada Sport Rosneft соответственно. Кто станет победителем в других классах пока неизвестно – их определит гонка в Чечне.

Фото Академия ралли
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