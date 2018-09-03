«Народный пилот» выиграл этап РСКГ в Сочи

В квалификации класса «Национальный» Денис Мавланов занял второе место, уступив лишь своему напарнику по команде «Академия Ралли» Глебу Кузнецову. Субботнюю гонку они завершили в точно таком же порядке, хотя по ходу заезда откатывались на более низкие позиции. Также они завоевали победу и в командном зачете.

Во второй гонке, которая состоялась в воскресенье, «Народный пилот» финишировал третьим, но после добавления штрафных секунд лидеру этого заезда – Александру Масленникову (также выступающему на седане VW Polo) – переместился на вторую строчку. После этого первое место гонки досталось Егору Санину (Kia Rio, Bragin Racing Team).