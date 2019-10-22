Видео: пилот NASCAR «провальсировал» по газону и чудом вернулся на трассу

19:25
В Сети опубликовали видео, как пилот кольцевых гонок NASCAR Джоуи Логано чудом избежал аварии во время заезда.
В этот уикенд на треке Kansas Speedway проходил очередной этап «Наскара». Всего за два круга до завершения один из пилотов не справился с управлением и врезался с соседнюю машину, вытолкнув Логано за пределы трассы. На опубликованном NBC ролике видно, как пилота на огромной скорости развернуло на 360 градусов, после чего он чудом вырулил на трек и продолжил заезд.
Накануне было опубликовано видео с еще одним удивительным «сэйвом» — мотогонщику удалось избежать серьезной аварии после потери сцепления с дорогой. Пилота выбросило из седла, однако он сумел удержать равновесие и плавно оттормозиться.