Видео: пилот NASCAR «провальсировал» по газону и чудом вернулся на трассу

В этот уикенд на треке Kansas Speedway проходил очередной этап «Наскара». Всего за два круга до завершения один из пилотов не справился с управлением и врезался с соседнюю машину, вытолкнув Логано за пределы трассы. На опубликованном NBC ролике видно, как пилота на огромной скорости развернуло на 360 градусов, после чего он чудом вырулил на трек и продолжил заезд.