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19:25

Видео: пилот NASCAR «провальсировал» по газону и чудом вернулся на трассу

Со стороны выглядит, будто гонщик так и планировал

В Сети опубликовали видео, как пилот кольцевых гонок NASCAR Джоуи Логано чудом избежал аварии во время заезда.

В этот уикенд на треке Kansas Speedway проходил очередной этап «Наскара». Всего за два круга до завершения один из пилотов не справился с управлением и врезался с соседнюю машину, вытолкнув Логано за пределы трассы. На опубликованном NBC ролике видно, как пилота на огромной скорости развернуло на 360 градусов, после чего он чудом вырулил на трек и продолжил заезд.

Накануне было опубликовано видео с еще одним удивительным «сэйвом» — мотогонщику удалось избежать серьезной аварии после потери сцепления с дорогой. Пилота выбросило из седла, однако он сумел удержать равновесие и плавно оттормозиться.