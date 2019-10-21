Видео: мотогонщик вылетел из седла, но чудом удержал байк

17:35
Лидеру чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Алексу Маркесу удалось удержать мотоцикл в вертикальном положении после того, как заднее колесо потеряло сцепление с мокрой трассой. Инцидент произошел во время тренировки перед Гран-при Японии на трассе Твин Ринг Мотеги.
На выходе из последнего поворота мотоцикл Маркеса ушел в занос и гонщика выбросило из седла. Так называемый хайсайд возникает при потере сцепления заднего колеса с дорожным покрытием, значительном уходе с траектории и резком восстановлении зацепа — именно в этот момент пилота буквально выталкивает вперед.