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17:35

Видео: мотогонщик вылетел из седла, но чудом удержал байк

Невероятный сейв Алекса Маркеса попал на видео

Лидеру чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Алексу Маркесу удалось удержать мотоцикл в вертикальном положении после того, как заднее колесо потеряло сцепление с мокрой трассой. Инцидент произошел во время тренировки перед Гран-при Японии на трассе Твин Ринг Мотеги.

На выходе из последнего поворота мотоцикл Маркеса ушел в занос и гонщика выбросило из седла. Так называемый хайсайд возникает при потере сцепления заднего колеса с дорожным покрытием, значительном уходе с траектории и резком восстановлении зацепа — именно в этот момент пилота буквально выталкивает вперед.

Видео: MotoGP

Ранее в Сети появилось видео, как водителю Tesla Model 3 удалось избежать столкновения с Nissan. Заметив в зеркале слишком быстро приближающийся автомобиль, он умел буквально отпрыгнуть от столкновения, за что, разумеется, стоит поблагодарить впечатляющую динамику «Теслы».