«Настоящая» Toyota Camry закончилась: дилеры распродали последние седаны

Производство этой Camry на заводе в Санкт-Петербурге было остановлено весной 2022 года. Однако значительные складские остатки позволяли официальным дилерам предлагать автомобили российской сборки еще на протяжении нескольких лет.

В 2023 году на российский рынок поступили седаны китайского производства, выпускаемые на совместном предприятии GAC-Toyota. Несмотря на это, у дилеров до последнего времени оставались в наличии машины предыдущего, «российского» поколения. Теперь их запасы исчерпаны.

Новое, уже девятое поколение модели с индексом XV80, которое также производится в Китае, начало поставляться в Россию в 2024 году. На текущий момент минимальная стоимость Toyota Camry у официальных дилеров начинается от 4,4 млн рублей.

Ранее в РФ заметно сократилась доля брендов авто из Китая.