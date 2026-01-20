В РФ заметно сократилась доля брендов авто из Китая

«Одна из ключевых причин сокращения доли «китайцев» — перевод ряда популярных моделей на «локализованные» марки. Так, некоторые востребованные Geely белорусского производства уже широко продаются под брендом Belgee, а модели Chery постепенно вытесняются выпущенными в Калуге аналогами под маркой Tenet», – говорится в сообщении.

Па данным агентства, самыми популярными брендами в 2025 году стали Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. Кроме того, на российском рынке пользовались спросом модели Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval M6, Changan UNI-S/CS55 Plus и Haval F7.

До этого автоэксперт Зиновьев отметил, что Ford Grand с пробегом, который можно приобрести за 1,5 млн рублей, отличается стойкостью к ржавчине. Среди недостатков автоэксперт отметил дороговизну ремонта, бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost — «слишком рискованный вариант».

По словам Зиновьева, такие двигатели часто перегреваются, могут возникнуть течи, разрушения поршневой группы, а также пробои прокладок головного блока. Может «преподносить сюрпризы» и электрика. Автоэксперт сообщил, что при габаритах 4520 мм в длину и клиренсе 140 мм объем багажника — от 79 до 439 литров. При этом практически все выставленные на продажу минивэны Ford Grand C-Max предлагаются в рамках 1,5 млн рублей.

