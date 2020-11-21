Кроссовер дебютировал в 2014 году под названием Lincoln MKX, однако спустя три года он обновился, вместе с внешностью сменив и имя — на Nautilus. Автомобиль критиковали за слишком простой по меркам премиального сегмента интерьер, но теперь этот недостаток устранён: к 2021 модельному году Lincoln обновил среднеразмерный кроссовер внутри и снаружи. Теперь у Nautilus иная архитектура передней панели с горизонтальной ориентацией — как у актуальных моделей Aviator и Navigator.