Кроссовер дебютировал в 2014 году под названием Lincoln MKX, однако спустя три года он обновился, вместе с внешностью сменив и имя — на Nautilus. Автомобиль критиковали за слишком простой по меркам премиального сегмента интерьер, но теперь этот недостаток устранён: к 2021 модельному году Lincoln обновил среднеразмерный кроссовер внутри и снаружи. Теперь у Nautilus иная архитектура передней панели с горизонтальной ориентацией — как у актуальных моделей Aviator и Navigator.
Руль и 12,3-дюймовая панель приборов остались прежними, но центральная консоль полностью новая — с 13,2-дюймовым тачскрином мультимедийной системы Sync 4. Кроссовер Lincoln уже в базовой комплектации получил пакет ассистентов вождения Lincoln Co-Pilot 360 - это системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон и предотвращения съезда с полосы. За доплату положен пакет Co-Pilot 360 Plus с адаптивным круиз-контролем, парковочным ассистентом и прочими электронными помощниками.
Силовые агрегаты Nautilus прежние — «турбочетвёрка» 2,0 EcoBoost мощностью 253 лошадиных силы и 340-сильный битурбомотор 2,7 V6 EcoBoost. Они работают в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом», но младший мотор доступен с передним или полным приводом, старший — только с полноприводной трансмиссией. Снаружи рестайлинговый кроссовер можно узнать по новому переднему бамперу слегка изменённого дизайна, новыми колёсными дисками и расширенной палитрой цветов кузова.