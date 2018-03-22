Новый Lincoln Navigator оценили в РФ в стоимость двух «Крузаков»

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже первого в России внедорожника Lincoln Navigator последнего, четвертого поколения. Автомобиль оценили в стоимость двух Toyota Land Cruiser в комплектации Excalibur — 10,6 миллиона рублей.

Выставленный на продажу Lincoln Navigator — это модификация с удлиненной колесной базой: длина машины составляет 5636 миллиметров (на 302 миллиметра больше стандартной). Модель оснащена 3,5-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Коробка — 10-ступенчатый «автомат».

Lincoln Navigator стал победителем премии «Североамериканский автомобиль года» в категории больших внедорожников.

Внедорожник укомплектован система выбора режимов движения, адаптивной подвеской, активной светодиодной головной оптикой, электронноуправляемыми аэродинамическими шторками в решетке радиатора и 22-дюймовыми колесными дисками.

В список оснащения модели входит мультимедийная система SYNC 3 c 10-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Andorid Auto, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, подогрев сидений второго ряда, панорамная крыша, а также цифровая приборная панель диагональю 12 дюймов.

В отделке салона внедорожника используется кожа, натуральное дерево и алькантара.

Список активных систем безопасности внедорожника включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений с функцией определения переходов, ассистента парковки, систему удержания в полосе и мониторинга слепых зон.

Lincoln Navigator нового поколения дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке весной 2017 года. Новинка получила алюминиевый кузов и стала на 91 килограмм легче предшественника.

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