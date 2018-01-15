В США выбрали лучшие автомобили года

На моторшоу в Детройте объявили победителей конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года». Первое место в категории легковых машин занял седан Honda Accord, лучшим кроссовером признали Volvo XC60, в первое место среди больших внедорожников досталось Lincoln Navigator.

Помимо «Аккорда», на победу в категории легковых автомобилей также претендовали Toyota Camry и Kia Stinger. За первое место в номинации «Лучший кроссовер или минивэн года» вместе с моделью Volvo боролись Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

1/3 2/3 3/3 Honda Accord Toyota Camry Kia Stinger

В 2016 году среди кроссоверов победила другая модель Volvo – XC90. До этого вседорожник занимал первое место конкурса в 2003 году.

1/3 2/3 3/3 Volvo XC60 Honda Odyssey Alfa Romeo Stelvio

Кроме «Навигатора» среди финалистов категории «Внедорожник или пикап года» были представлены Ford Expedition и Chevrolet Colorado ZR2.

1/3 2/3 3/3 Lincoln Navigator Ford Expedition Chevrolet Colorado ZR2

Лучшими автомобилями 2017 года в США были признаны Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline и Chrysler Pacifica.

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