Объявлены победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года»

Пульс

В США выбрали лучшие автомобили года

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15 января 2018

На моторшоу в Детройте объявили победителей конкурса «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года». Первое место в категории легковых машин занял седан Honda Accord, лучшим кроссовером признали Volvo XC60, в первое место среди больших внедорожников досталось Lincoln Navigator.

Помимо «Аккорда», на победу в категории легковых автомобилей также претендовали Toyota Camry и Kia Stinger. За первое место в номинации «Лучший кроссовер или минивэн года» вместе с моделью Volvo боролись Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

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Honda Accord

Honda Accord

Toyota Camry

Toyota Camry

Kia Stinger

Kia Stinger

В 2016 году среди кроссоверов победила другая модель Volvo – XC90. До этого вседорожник занимал первое место конкурса в 2003 году.

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Volvo XC60

Volvo XC60

Honda Odyssey

Honda Odyssey

Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio

Кроме «Навигатора» среди финалистов категории «Внедорожник или пикап года» были представлены Ford Expedition и Chevrolet Colorado ZR2.

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Lincoln Navigator

Lincoln Navigator

Ford Expedition

Ford Expedition

Chevrolet Colorado ZR2

Chevrolet Colorado ZR2

Лучшими автомобилями 2017 года в США были признаны Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline и Chrysler Pacifica.

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Эволюция победителей конкурса «Североамериканский автомобиль года»

Теги:
HondaAccordVolvoXC60LincolnNavigatorВнедорожникиКроссоверы
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