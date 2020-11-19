Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее

NAWA America создана путем поглощения активов другой американской компании, занятой в этой же области, — N12 Technologies. С 2014 года она разрабатывала патентованный двухэтапный процесс выращивания углеродных нанотрубок, а параллельно NAWA Technologies создала свой, но одностадийный. Теперь наработки объединят, чтобы на выходе получить семейство новых высокопрочных композитов.

Особенность технологии NAWAStitch заключается в тонкой пленке, на которой находятся триллионы нанотрубок. Они укладывается перпендикулярно волокнам углерода и выступают в роли «текстильной липучки», укрепляющей переходную зону между слоями углеволокна. Использование VACNT позволит снизить толщину композитных деталей и их массу, причем в отдельных случаях разница с обычными материалами составит 40 процентов. Кроме того, у композитов из углеродного волокна с NAWAStitch прочность на сдвиг увеличена в 100 раз, а сопротивление удару — в 10 раз.