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14:09

Представлен электрический ретробайк с гибридной батареей

В нем используются литий-ионные ячейки и суперконденсаторы

Алексей Носаченко
Французский стартап NAWA Technologies построил опытный образец электрического мотоцикла с гибридной батареей, состоящей из литий-ионных ячеек и ионисторов (суперконденсаторов) следующего поколения. Революционная разработка NAWA в десять раз более мощная и способна хранить в пять раз больше энергии, чем существующие аналоги.

Экспериментальный байк получил название NAWA Racer. Он выполнен в стиле кафе-рейсеров 1960-х, но оснащен первой в мире электрической силовой установкой с гибридным блоком аккумуляторов. Наверху, на месте топливного бака, установлены фирменные «ультраконденсаторы» NAWACap емкостью 0,1 киловатт-часа. Они питают литий-ионную батарею (девять киловатт-часов) и могут повторно использовать до 80 процентов энергии, полученной от системы рекуперативного торможения. Обычная батарея способна восполнить только 30 процентов.

В облике NAWA Racer сочетаются ретромотивы с современными трендами: углепластик соседствует с крашеным алюминием и медью, черную амортизационную вилку с матовым анодированием дополняет винтажное седло из нубука. Оптика — светодиодная.

NAWACap весит десять килограммов. Благодаря углепластиковой раме и композитным обтекателям масса мотоцикла не превышает 150 килограммов. Создатели указывают, что это на 25 процентов меньше обычных электробайков. В смешанном цикле NAWA Racer проедет 150 километров, а в городе, благодаря постоянным разгонам и торможениям, этот показатель удвоится. При этом NAWACap можно полностью зарядить всего за две минуты, но весь блок, запитанный от бытовой розетки, наполнится до 80 процентов за один час.

В автомобильном мире суперконденсаторы использует гибрид Lamborghini Sián FKP 37. Его 48-вольтовый ионистор полностью заряжается при каждом торможении и кратковременно питает электромотор пиковым током в 600 ампер.

В движение байк приводит установленный на безвтулочном колесе электромотор мощностью 100 лошадиных сил. Вне зависимости от уровня заряда батареи до ста NAWA Racer разгоняется за три секунды. Его максимальная скорость составляет 160 километров в час. Помимо базовых настроек силовой установки, у мотоцикла есть гоночный Race-режим и экономящий заряд батареи профиль Eco.

Несмотря на концептуальную направленность проекта, NAWA Technologies заявляет, что гибридные батареи можно адаптировать для любых транспортных средств на электричестве, а сама технология может пойти в массовое производство уже в ближайшем будущем.