Представлен электрический ретробайк с гибридной батареей

NAWACap весит десять килограммов. Благодаря углепластиковой раме и композитным обтекателям масса мотоцикла не превышает 150 килограммов. Создатели указывают, что это на 25 процентов меньше обычных электробайков. В смешанном цикле NAWA Racer проедет 150 километров, а в городе, благодаря постоянным разгонам и торможениям, этот показатель удвоится. При этом NAWACap можно полностью зарядить всего за две минуты, но весь блок, запитанный от бытовой розетки, наполнится до 80 процентов за один час.