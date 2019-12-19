Представлен электрический ретробайк с гибридной батареей

Экспериментальный байк получил название NAWA Racer. Он выполнен в стиле кафе-рейсеров 1960-х, но оснащен первой в мире электрической силовой установкой с гибридным блоком аккумуляторов. Наверху, на месте топливного бака, установлены фирменные «ультраконденсаторы» NAWACap емкостью 0,1 киловатт-часа. Они питают литий-ионную батарею (девять киловатт-часов) и могут повторно использовать до 80 процентов энергии, полученной от системы рекуперативного торможения. Обычная батарея способна восполнить только 30 процентов.
NAWACap весит десять килограммов. Благодаря углепластиковой раме и композитным обтекателям масса мотоцикла не превышает 150 килограммов. Создатели указывают, что это на 25 процентов меньше обычных электробайков. В смешанном цикле NAWA Racer проедет 150 километров, а в городе, благодаря постоянным разгонам и торможениям, этот показатель удвоится. При этом NAWACap можно полностью зарядить всего за две минуты, но весь блок, запитанный от бытовой розетки, наполнится до 80 процентов за один час.
В движение байк приводит установленный на безвтулочном колесе электромотор мощностью 100 лошадиных сил. Вне зависимости от уровня заряда батареи до ста NAWA Racer разгоняется за три секунды. Его максимальная скорость составляет 160 километров в час. Помимо базовых настроек силовой установки, у мотоцикла есть гоночный Race-режим и экономящий заряд батареи профиль Eco.
Несмотря на концептуальную направленность проекта, NAWA Technologies заявляет, что гибридные батареи можно адаптировать для любых транспортных средств на электричестве, а сама технология может пойти в массовое производство уже в ближайшем будущем.