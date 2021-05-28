28 мая, 20:21

В России создали новый малогабаритный броневик

Машину для силовиков назвали «Наемник»

Наемник © stavminprom.ru
Мария Евдокимова
В Ставропольском крае представили прототип нового малогабаритного бронеавтомобиля силовых структур, получившего имя «Наемник». Разработала внедорожник компания ЮТЭК, занимающаяся в том числе производством машин и оборудования специального назначения.

Новый бронеавтомобиль локализован на 100 процентов – то есть, полностью собран из отечественных комплектующих, отмечается на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Благодаря безрамной цельнометаллической конструкции внедорожник можно десантировать с самолетов и перемещать вертолетами – его корпус устойчив к механическим повреждениям. Броня «Наемника» имеет третий класс защиты; стекла выдерживают обстрел пулями калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Днище автомобиля тоже бронировано и защищено от подрыва.

Наемник

stavminprom.ru

В список оснащения входят системы автоматического пожаротушения как моторного, так и пассажирского отсеков, а также внешние камеры и навигатор. Утверждается, что устройства позволяют «Наемнику» ездить в полной темноте, не натыкаясь на препятствия и не создавая лишнего шума.

О технической «начинке» прототипа броневика не сообщается. Отмечается лишь, что автомобиль можно по желанию заказчика оснащать бензиновыми либо дизельными моторами различной отдачи.

По словам и.о. министра энергетики, промышленности и связи региона Виталия Шульженко, который ознакомился с прототипом, примененные в «Наемнике» решения могут быть использованы для создания и другой спецтехники – к примеру, маневренной пожарной машины.

Министерство рассматривает возможность пустить броневик в серию, однако сроки пока не называются.

Прошлой осенью инженеры из центра «Инновационное шасси» показали первый образец сверхлегкой аэромобильной бронемашины «Ласок». Военный мини-броневик способен поместиться в грузовой отсек многоцелевого вертолета Ми-8.

Источник: Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края