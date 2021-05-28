В России создали новый малогабаритный броневик

Новый бронеавтомобиль локализован на 100 процентов – то есть, полностью собран из отечественных комплектующих, отмечается на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Благодаря безрамной цельнометаллической конструкции внедорожник можно десантировать с самолетов и перемещать вертолетами – его корпус устойчив к механическим повреждениям. Броня «Наемника» имеет третий класс защиты; стекла выдерживают обстрел пулями калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Днище автомобиля тоже бронировано и защищено от подрыва.
stavminprom.ru
В список оснащения входят системы автоматического пожаротушения как моторного, так и пассажирского отсеков, а также внешние камеры и навигатор. Утверждается, что устройства позволяют «Наемнику» ездить в полной темноте, не натыкаясь на препятствия и не создавая лишнего шума.
О технической «начинке» прототипа броневика не сообщается. Отмечается лишь, что автомобиль можно по желанию заказчика оснащать бензиновыми либо дизельными моторами различной отдачи.
По словам и.о. министра энергетики, промышленности и связи региона Виталия Шульженко, который ознакомился с прототипом, примененные в «Наемнике» решения могут быть использованы для создания и другой спецтехники – к примеру, маневренной пожарной машины.
Министерство рассматривает возможность пустить броневик в серию, однако сроки пока не называются.
Прошлой осенью инженеры из центра «Инновационное шасси» показали первый образец сверхлегкой аэромобильной бронемашины «Ласок». Военный мини-броневик способен поместиться в грузовой отсек многоцелевого вертолета Ми-8.