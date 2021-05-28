В России создали новый малогабаритный броневик

Новый бронеавтомобиль локализован на 100 процентов – то есть, полностью собран из отечественных комплектующих, отмечается на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Благодаря безрамной цельнометаллической конструкции внедорожник можно десантировать с самолетов и перемещать вертолетами – его корпус устойчив к механическим повреждениям. Броня «Наемника» имеет третий класс защиты; стекла выдерживают обстрел пулями калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Днище автомобиля тоже бронировано и защищено от подрыва.