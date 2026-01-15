Назло «Гелендвагену»: Geely готовит брутальный внедорожник

Минувшей весной компания Geely показала хардкорный внедорожник Galaxy Cruiser. Уже тогда сообщалось, что серийный вариант этого концепта станет частью семейства Galaxy и получит последние разработки группы Geely — от «цифрового шасси» до безопасной батареи.

В основу автомобиля ляжет прогрессивная платформа SEA-R. Она подразумевает наличие 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания, двух электромоторов и 70-киловаттной тяговой батареей. В топовом варианте отдача установки достигает 1400 л.с.

Обещано, что модель будет способна двигаться по диагонали, разворачиваться на месте, а также ездить со спущенной шиной. Ещё одно крайне любопытное умение — до двух часов держаться на воде, развивая скорость почти пять морских узлов (8,5 км/ч).