Назло «Гелендвагену»: Geely готовит брутальный внедорожник

Назло «Гелендвагену»: Geely готовит брутальный внедорожникБудущий полноприводник должен стать символом изысканного, качественного образа жизни.
Минувшей весной компания Geely показала хардкорный внедорожник Galaxy Cruiser. Уже тогда сообщалось, что серийный вариант этого концепта станет частью семейства Galaxy и получит последние разработки группы Geely — от «цифрового шасси» до безопасной батареи.
В основу автомобиля ляжет прогрессивная платформа SEA-R. Она подразумевает наличие 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания, двух электромоторов и 70-киловаттной тяговой батареей. В топовом варианте отдача установки достигает 1400 л.с.
Обещано, что модель будет способна двигаться по диагонали, разворачиваться на месте, а также ездить со спущенной шиной. Ещё одно крайне любопытное умение — до двух часов держаться на воде, развивая скорость почти пять морских узлов (8,5 км/ч).
