Назван самый популярный автомобиль с «автоматом» в РФ

«Напомним, что в прошлом году лидером этого рейтинга был кроссовер Haval Jolion, который по итогам 1 полугодия 2026-го опустился на второе место. За отчетный период версии этой модели с АТ разошлись тиражом в 32 138 единиц. А замкнул тройку лидеров наиболее продаваемых автомобилей с „автоматом“ кроссовер Tenet T4 с результатом 14 671 экземпляр», — говорится в публикации.

Эксперты отметили, что ещё семь моделей попали в ТОП-10 среди таких автомобилей: Geely Monjaro (13 812 шт.), Changan UNI‑S (11 477 шт.), Mazda CX‑5 (10 833 шт.), Haval F7 (9 590 шт.), Belgee X50 (9 340 шт.), Haval M6 (9 032 шт.) и Jetour Dashing (8 182 шт.).