Новые модели марки «Москвич» продаются намного хуже конкурентов

«Ведомости»: в России за четыре месяца продано меньше 500 новых моделей «Москвича». Продажи новых моделей под возрождённой маркой «Москвич» – кроссоверов М70 и М90 – за неполных четыре месяца 2026 г. составили 491 экземпляр, следует из данных «Автостата», на которые ссылаются «Ведомости». Продажи этих машин были открыты 6 марта.