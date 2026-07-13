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Опубликовано 13 июля 2026, 15:39
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Новые модели марки «Москвич» продаются намного хуже конкурентов

«Ведомости»: в России за четыре месяца продано меньше 500 новых моделей «Москвича». Продажи новых моделей под возрождённой маркой «Москвич» – кроссоверов М70 и М90 – за неполных четыре месяца 2026 г. составили 491 экземпляр, следует из данных «Автостата», на которые ссылаются «Ведомости». Продажи этих машин были открыты 6 марта.
Кроссоверы М70 и М90
Кроссоверы М70 и М90
© Москвич
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В базовой комплектации «Драйв» за 2,7 млн рублей кроссовер «Москвич М70» готов предложить 1,5-литровый 150-сильный двигатель и 7-ступенчатый «робот».

В исполнении «Ультра» двигатель другой — это двухлитровый трубомотор отдачей 200 л.с., с которым сочетается 9-диапазонный «автоматом» ZF. Цена составляет 3,2 млн рублей.

«Москвич М90» стоимостью 3,9 млн рублей располагает трёхрядным 7-местный салоном, а под его капотом скрывается вышеупомянутый двухлитровый агрегат.

В целом ряде публикаций СМИ сообщается, что исходником младшей машины выступил китайский MG HS, а более крупного варианта — MG RX9.

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Источник:Ведомости
Автор:Алексей Кованов
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