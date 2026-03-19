Опубликовано 19 марта 2026, 12:24
1 мин.

Назван самый популярным кроссовер в России

В России самым продаваемым кроссовером стал Tenet T7 . По итогам февраля 2026 года кроссовер Tenet T7 впервые возглавил сегмент SUV в России. Продажи модели составили 4641 автомобиль, что позволило ей опередить прежнего лидера Haval Jolion (4336 шт.).Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
Tenet T7
© Tenet
Арина Лысенко
«Коммерческий успех Tenet Т7 в феврале обусловлен несколькими факторами, такими как прямая поддержка дистрибьютора при покупке автомобиля за наличные, выгодное кредитное предложение с пониженным ежемесячным платежом, большое количество машин на складе производителя, т. е. отсутствие товарного дефицита», — рассказали в пресс-службе «АвтоСпецЦентр».

Кроме того, в компании отметили, что российская сборка обеспечит доступность запасных частей. В марте в «Тенет Рус» расширили кредитные предложения, и доступных программ стало ещё больше. Возможно, что в число самых популярных автомобилей на российском рынке войдут и другие модели Tenet — кроссоверы Т4 и Т8.

Tenet продолжает подготовку к выходу новых моделей. По данным агентства «Автостат», в первом полугодии 2026 года линейка пополнится несколькими новинками, в том числе семиместным кроссовером Т9.

