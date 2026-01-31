Назван самый продаваемый автобренд во всём мире

Между тем, в России на 40% вырос импорт новых автомобилей Toyota. Всего в нашу страну в 2025 году было ввезено 127,8 тыс. машин японской марки — и новых, и с пробегом.

Наибольшее число автомобилей Toyota поступили в Россию подержанными. На машины с правым рулем пришлось 5% новых и 83% подержанных Toyota.