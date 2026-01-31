Назван срок, когда можно вернуть дилеру купленный автомобиль без особых проблем

«Новый автомобиль можно вернуть дилеру в первые 15 дней, если возникли любые недостатки: не важно, существенные либо несущественные. В оставшееся время машину возможно вернуть, если имеются значительные проблемы, то есть требуются несоразмерные затраты времени либо финансов на устранение», — рассказал адвокат.

По его словам, если один и тот же недостаток выявляется автомобилистом после возвращения дилеру и ремонта, машину можно вернуть повторно. Кроме того, такая ситуация также возможна, если для устранения проблемы требуются большая сумма денег.

