Юрист разъяснил, что будет, если пешеход зашел на «зебру» вместе с машиной

«Если пешеход вышел на „зебру“ одновременно с автомобилем, оспорить такой штраф возможно, только если передняя часть машины уже пересекла пешеходный переход. Если же автомобиль не доехал, а пешеход вступил, либо в этот момент авто передней частью выехало на пешеходный переход, то в этой ситуации суды однозначно говорят, что водитель обязан уступать дорогу пешеходу», — рассказал адвокат.

По его словам, если корпус транспорта проехал, и в этот момент пешеход только вступил на пешеходный переход, тогда можно бороться за отмену штрафа.

Чаще всего наказание отменяется, когда выясняется, что человек уже шел в направлении от автомобиля, то есть его траектория и положение автомобиля в моменте не пересекались на данном участке дороги.

В таком случае это стопроцентное основание для отмены штрафа, заверил адвокат.

