Названа цена самого дорогого машино-места, проданного в Москве

Согласно данным Росреестра за 2025 год, самое дорогое машино-место в Москве было продано за 40,3 млн рублей в жилом проекте от застройщика Vesper в районе Патриарших прудов. Его площадь составила 21,6 кв. м. На втором месте по стоимости оказалось парковочное место в Хамовниках за 39,9 млн рублей, а на третьем — объект площадью 21,6 кв. м в том же районе за 36,5 млн рублей.

Всего за прошлый год в столице было реализовано 14,2 тыс. машино-мест, что на 15% меньше, чем в 2024 году, однако выше показателей 2022−2023 годов. Количество предложений на открытом рынке за год сократилось более чем вдвое (на 53%), а средняя цена выросла на 8%, достигнув 3,9 млн рублей. Эксперты связывают это со снижением девелоперской активности и высоким спросом.

