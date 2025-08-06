Названа дата дебюта Jetour T1 в России

Это выбор для тех, кто ценит универсальность и любит сохранять свободу манёвра — будь то рутинная дорога на работу или внезапное решение свернуть с пути в поисках новых впечатлений за пределами городской суеты. Владелец кроссовера — человек любопытный, всегда готовый к спонтанным поступкам, открытый миру и особенно ценящий комфорт, эстетику и чувство стиля в деталях. Для таких людей не нужен особый повод для приключения — им нужен лишь надёжный спутник, способный сделать любое «недоступное» место желанной точкой на карте.

Облик новинки обещает быть запоминающимся. Разработчики сделали ставку на выразительный дизайн, продуманную эргономику и функциональность каждого элемента. Jetour T1 призван органично дополнить серию моделей T, созданных для внедорожных путешествий, и дать российским покупателям ещё больше возможностей в рамках фирменной концепции Travel+, подчеркивают производители.