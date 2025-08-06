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Опубликовано 06 августа 2025, 12:17
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Названа дата дебюта Jetour T1 в России

Стоимость практичного «брата» T2 пока держится в секрете
Jetour везёт в Россию компактный внедорожник T1 для активных автолюбителей. Марка Jetour озвучила сроки долгожданной премьеры в России. Их новый кроссовер T1 официально выйдет на российский рынок уже в сентябре 2025 года. Компания позиционирует новинку как идеального городского жителя, который обладает «выдающимся внедорожным потенциалом».
Jetour T1
Jetour T1
© Jetour
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Это выбор для тех, кто ценит универсальность и любит сохранять свободу манёвра — будь то рутинная дорога на работу или внезапное решение свернуть с пути в поисках новых впечатлений за пределами городской суеты. Владелец кроссовера — человек любопытный, всегда готовый к спонтанным поступкам, открытый миру и особенно ценящий комфорт, эстетику и чувство стиля в деталях. Для таких людей не нужен особый повод для приключения — им нужен лишь надёжный спутник, способный сделать любое «недоступное» место желанной точкой на карте.

Облик новинки обещает быть запоминающимся. Разработчики сделали ставку на выразительный дизайн, продуманную эргономику и функциональность каждого элемента. Jetour T1 призван органично дополнить серию моделей T, созданных для внедорожных путешествий, и дать российским покупателям ещё больше возможностей в рамках фирменной концепции Travel+, подчеркивают производители.

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В размерах T1 окажется чуть компактнее своего «старшего» собрата T2: длина составит 4 706 миллиметров (на 79 миллиметров короче), ширина — 1 967 миллиметров (уже на 39 миллиметров), высота — 1 845 миллиметров (ниже на 35). Колёсная база на 10 миллиметров меньше — 2 810.

Предварительные данные говорят о двух турбированных вариантах оснащения — бензиновых двигателях объёмом 1,5 и 2,0 литра. Первый агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, второй – с восьмидиапазонным «автоматом». Покупатель сможет выбрать передний или полный привод.

Салон обещает быть технологичным и комфортным. В списке оборудования значится медиасистема с сенсорным экраном диагональю 15.6 дюймов, акустическая система с 9 динамиками, полный набор «зимних» опций (подогревов) и широкий спектр электронных ассистентов водителя.

Окончательные детали — комплектации и цены — Jetour приберегла до самого старта продаж.