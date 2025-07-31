В России наладят сборку семиместного кроссовера Soueast S09

В России наладят сборку семиместного кроссовера Soueast S09Модель пропишется на калининградском «Автоторе»
«Автотор», некогда работавший с Hyundai и BMW, уже знаком с производством китайских машин. Так, в Калининграде с его конвейера сходят автомобили Jetour, BAIC, SWM, Forthing и Kaiyi.
Soueast S09 дебютировал на российском рынке недавно — в конце прошлого года, а реальные продажи у дилеров стартовали в начале 2025-го.
Это 4,9-метровый семиместный кроссовер на базе Jetour X90 Plus, который россиянам предлагают с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил. Коробок передач две — семиступенчатый «робот» иклассический восьмидиапазонный автомат. Привод в «базе» передний, а в топовой комплектации — полный.
Стоимость S09 китайского производства без учета скидок варьируется от 3 899 000 до 4 099 000 рублей.
По данным «Автостата», с января по июнь в России было поставлено на учет 250 таких SUV. Для сравнения, самый популярный кроссовер на рынке — Haval Jolion — за тот же период разошелся в количестве 25,6 тысячи единиц. А последний Omoda C5, занявший последнее место в топ-10, купили 10,7 тысячи россиян.