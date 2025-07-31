В России наладят сборку семиместного кроссовера Soueast S09

«Автотор», некогда работавший с Hyundai и BMW, уже знаком с производством китайских машин. Так, в Калининграде с его конвейера сходят автомобили Jetour, BAIC, SWM, Forthing и Kaiyi.

Soueast S09 дебютировал на российском рынке недавно — в конце прошлого года, а реальные продажи у дилеров стартовали в начале 2025-го.