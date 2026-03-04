Названа дата старта предпродаж обновленного кроссовера Omoda C5

«Omoda C5 на российском рынке за последние годы превратился в один из ключевых бестселлеров марки. Считаем, что эта модель сохранит свою значимую долю в сегменте и продолжит оставаться одним из заметных предложений в 2026 году», — комментирует Мария Символокова.

Габариты обновленного Omoda C5 составляют 4545 мм в длину, 1824 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Дизайн кроссовера выполнен в стиле флагманской модели C7: передние светодиодные фары обрели более динамичные очертания, а задние получили фирменный рисунок в виде молнии. Модель сохранила узнаваемый силуэт с «парящей» крышей, но обзавелась «агрессивным» задним бампером, новыми колесными дисками и аэродинамичными зеркалами.

Интерьер обновленной версии сделан с акцентом на водителя: асимметричная консоль и большой 15,6-дюймовый экран под рукой. Передние кресла стали эргономичнее — они с увеличенной площадью, многослойным наполнением для правильной поддержки спины, с подогревом и вентиляцией в комплекте.

Обновленный Omoda C5 оснащён 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В список технологических новшеств вошли расширенный пакет систем безопасности ADAS и камера кругового обзора 540.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.