Названа причина пробок в Москве в преддверии 8 Марта

Согласно прогнозам аналитиков московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 6 по 8 марта количество поездок на личных автомобилей в Москве возрастет на 2% в сравнении с обычными днями. Причем скопления автомобилистов ожидаются вблизи цветочных рынков и торговых центров.

«Интенсивное движение ожидается: в районе Рижского рынка и его окрестностях — на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах в районе станции метро „Киевская“ — на Большой Дорогомиловской улице, Бережковской набережной и Киевской улице», — сообщили в Дептрансе.

Также наплыв автомобилистов вероятен в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках и в центре города – на Кузнецком мосту, Пятницкой, Большой Никитской, Варварке, Петровке, и в Театральном проезде.

Во время длинных выходных трафик на вылетных магистралях может вырасти в 2−4 раза по сравнению с обычными днями, предупредили в ЦОДД. Это происходит из-за увеличения количества поездок за город.

