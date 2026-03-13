Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

Однако в годовом выражении цена все еще несколько ниже: февральский показатель 2026 года на 3,7% меньше, чем в феврале 2025-го (тогда он составлял 1,47 млн рублей).

расчет производится на основе мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке и не учитывает реальные объемы продаж.

До этого директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров заявил, что в марте ожидается рост цен на новые легковые автомобили в пределах 3−6% относительно февраля.

При этом в январе они уже подросли относительно декабря на 2−4% в связи с повышением НДС и очередным этапом индексации утильсбора. В результате минимальное удорожание новых автомобилей с ДВС в 2026 году должно было составить 6−10%, а мощных электро- и гибридных моделей, не локализованных в России, — до 25−35%.

