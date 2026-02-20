Опубликовано 20 февраля 2026, 09:141 мин.
Названа стоимость самого дорогого автомобильного номера в России
Самый дорогой автомобильный номер в России оценили в 2,1 миллиарда рублей. Всего в РФ продаются 16 госномеров по цене два миллиарда рублей. Один из лотов находится в продаже с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов. Цену на них продавцы устанавливают самостоятельно.
© Нейросеть
При этом коды регионов у этих номеров разные, среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
Важно отметить, что в России законно продать или купить госномер на автомобиль нельзя. Несмотря на это, рынок подобных предложений существует.
В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект, предлагающий легализовать платное бронирование «красивых» номеров через портал «Госуслуги».
Документом предполагается, что порядок резервирования и размер платы установит уполномоченный регистрирующий орган. Как отмечается в материале, Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в феврале текущего года.
Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.