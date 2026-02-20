Названа стоимость самого дорогого автомобильного номера в России

При этом коды регионов у этих номеров разные, среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

Важно отметить, что в России законно продать или купить госномер на автомобиль нельзя. Несмотря на это, рынок подобных предложений существует.

В октябре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект, предлагающий легализовать платное бронирование «красивых» номеров через портал «Госуслуги».

Документом предполагается, что порядок резервирования и размер платы установит уполномоченный регистрирующий орган. Как отмечается в материале, Госдума планирует рассмотреть этот законопроект в феврале текущего года.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.