Названа возможная причина пожара на автозаводе в Калуге

"Предварительная причина – короткое замыкание", - сказал собеседник.

Первоначально на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге загорелся пластик в кузовном цеху. Затем пламя распространилось на пенопласт, которым утеплены стены здания. На кадрах с места происшествия было видно, что густой дым вырывался из-под крыши и из вентиляционных труб по всей площади производственного здания.

В МЧС оценили площадь пожара скромнее: по данным министерства на 13:15 мск, площадь пожара выросла с 300 до 700 кв. метров.

