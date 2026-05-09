Названо самое выгодное время для покупки шин

За основу взят Ford F-150 Lariat SuperCrew 4×4 с 5,0-литровым атмосферным V8. Shelby дорабатывает мотор: устанавливает систему наддува Stage 2, модернизированные форсунки, карбоновый впуск, высокоэффективный теплообменник и выпускную систему Borla с собственной настройкой. Итоговая мощность — свыше 810 л.с., данные по крутящему моменту компания пока не раскрыла.

Стоит подчеркнуть, что этот пикап не является узкоспециализированной версией для дрэг-стрипа. Хотя при должном мастерстве он, вероятно, справится и с этой задачей, в остальном он должен показывать достойные результаты. Насколько хорошим может быть автомобиль, который изначально не создавался для скоростных заездов и из-за большого веса объективно уступает конкурентам? Вопрос остаётся открытым.

