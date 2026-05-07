Россиянам назвали причины быстрого износа покрышек

«Скорость и равномерность износа шин зависят от давления. Перекачанные шины изнашиваются по центру протектора, а при пониженном давлении нагрузка уходит на плечевые зоны. Регулярно проверяйте давление, особенно перед дальними поездками. Оптимальные значения указаны в руководстве по эксплуатации, на лючке бензобака или на стойке водительской двери. При сильной загрузке автомобиля давление нужно повышать», — сказал Пархомчук.

Ещё одна причина преждевременного износа шин, по словам эксперта, — неисправности подвески и тормозной системы. Из-за постоянных ударов рычаги, амортизаторы, стойки могут деформироваться. Это нарушает геометрию подвески и приводит к неравномерному распределению нагрузки на шины. Некорректные углы развала и схождения также сокращают срок службы комплекта «резины».

На скорость износа влияет и состояние тормозной системы. Неисправность приводит к неравномерному торможению: одно колесо замедляется сильнее другого, и шина на нём изнашивается быстрее, отметил специалист.

Третья причина — повреждённые диски и плохой шиномонтаж. Новые покрышки быстро выйдут из строя, если установлены на повреждённые диски или смонтированы некорректно. Деформации, трещины, коррозия на ободах нарушают посадку шины. Даже микроскопические зазоры вызывают разбалансировку, биение и ускоренный износ. Неправильная усадка шины на обод приводит к проблемам с балансировкой и преждевременному старению. Регулярный осмотр колёс поможет продлить срок службы шин, заключил Пархомчук.

