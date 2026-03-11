Названы 10 автомобилей Toyota, которые не разорят владельца даже после 400 тысяч километров пробега

Открывает список культовый японский минивэн — Toyota Sienna 2004 года, чей пробег перевалил за 552 тыс. километров. Речь идет о модели 2004 года выпуска, которая стала первенцем второго поколения семейства. Под капотом у нее установлен 3,3-литровый двигатель V6 серии 3MZ-FE.

Следующая в списке — Toyota Echo 2001 года с пробегом 605 тыс. километров. Под капотом у Echo устанавливался 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель 1NZ-FE — мотор, чья мощность едва переваливала за сотню лошадей, но чья репутация оказалась поистине безупречной.

Еще один железный аргумент в пользу японского качества — пикап Toyota Tacoma 1997 года выпуска, у которого на одометре 619 тыс. километров. Секрет такого долголетия кроется под капотом: здесь установлен 2,7-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель 3RZ-FE.

Следующий рекордсмен списка — Toyota Sequoia с пробегом 627 тыс. километров. Это в 8,1 раза превышает средний ресурс обычного внедорожника, и такая феноменальная живучесть объясняется просто: легендарные моторы V8, которые ставили только на первые два поколения модели.

С пробегом 658 километров в рейтинг попал Toyota Prius 2009 года — автомобиль, который многие привыкли считать «одноразовым» из-за сложной гибридной начинки. На практике все иначе. Сердце машины — 1,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель 1NZ-FXE. Это один из самых экономичных моторов в истории, но главный секрет долголетия Prius кроется в грамотной инженерии.

Еще один претендент на звание надежного — Toyota Corolla 1998 года с пробегом 660 тыс. километров. Под капотом у этого установлен 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель 1ZZ-FE — мотор, успевший при жизни стать легендой.

Очередное подтверждение легендарной живучести — пикап Toyota Tacoma 2001 года, который упорно отказывается отправляться на покой даже после 676 тыс. километров. Сердцем этого «рабочего» выступает уже знакомый 2,7-литровый двигатель 3RZ-FE.

Далее следует Toyota Corolla десятого поколения. Речь идет о модели 2011 года, которая успела зарекомендовать себя как один из самых надежных автомобилей для повседневной эксплуатации. Пробег в 798 тыс. километров доказывает: полмиллиона миль — это не миф и не счастливая случайность, а совершенно реальная и достижимая цель для этого седана.

В рейтинг попала Toyota Corolla девятого поколения, чей пробег перевалил за 830 тыс. километров. Базовая версия этого седана оснащалась все тем же легендарным 1,8-литровым двигателем 1ZZ-FE (знакомым по предыдущему поколению, но с немного увеличенной отдачей), который уже доказал свою состоятельность на предыдущих экземплярах. Однако настоящий бриллиант в этой истории — версия XRS 2005 года. Под ее капотом скрывается не просто мотор, а настоящий шедевр инженерии: 1,8-литровый агрегат 2ZZ-GE.

На вершине рейтинга — Toyota 4Runner 1999 года с пробегом 966 тыс. километров. Базовая версия оснащалась 2,7-литровым «четверкой» 3RZ-FE — тем самым мотором, который устанавливался на Tacoma и который славится своей надежностью. Для тех, кому нужна была большая мощность, предлагалась 3,4-литровая «шестерка» V6 5VZ-FE. Оба мотора — настоящие долгожители.

