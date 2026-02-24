Новости
Названы 10 лучших семейных кроссоверов для покупки в 2026 году

Эксперты WhatCar назвали 10 лучших семейных кроссоверов с пробегом. Эти автомобили можно приобрести на британском рынке по цене до 10 тыс фунтов стерлингов (примерно 1 млн рублей по текущему курсу).
На первом месте — Skoda Karoq. Этот автомобиль оказался лучшим выбором для семьи в этом ценовом сегменте. Главными достоинствами чешской модели названы исключительная практичность, комфортная подвеска, высокое качество отделки и отличное соотношение цены и качества.

Второе место в рейтинге досталось Seat Ateca. Кроссовер получил высокие оценки за лучшую в классе управляемость, практичный салон и вместительный багажник. Единственным минусом модели назван довольно аскетичный дизайн интерьера.

Замыкает тройку лидеров BMW X1. Экспертов впечатлили просторный салон с высококачественной отделкой, передовая мультимедийная система iDrive, вместительный багажник и отличная управляемость. Модель также входит в число самых надежных на рынке.

Далее следуют Dacia Duster, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Skoda Yeti.

Ранее в России сертифицировали два кроссовера Jeland.

