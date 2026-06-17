Названы 10 самых дешевых шестицилиндровых спорткаров 2026 года

Nissan Z открывает список как самый доступный шестицилиндровый спорткар на рынке — его цена составляет $42,9 тыс. (от 3,1 млн рублей). Автомобиль оснащается 3,0-литровым твин-турбо V6 мощностью 400 л.с. Заднеприводный спорткар доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 9-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с., максимальная скорость ограничена 249 км/ч. В 2026 году доступна специальная версия Heritage Edition с бронзовыми дисками RAYS и ретро-дизайном в стиле Nissan 300ZX 90-х годов.

Далее следует Lexus IS 350. Он предлагается с атмосферным 3,5-литровым V6 мощностью 311 л.с. (380 Нм) по цене $46,9 тыс. (от 3,38 млн рублей). Седан доступен как с задним, так и с полным приводом, разгон до 100 км/ч — 5,6 с. для заднеприводной версии и 5,9 с. для полноприводной. Максимальная скорость ограничена 230 км/ч.

Третье место у Dodge Charger SixPack R/T с 3,0-литровым рядным турбодвигателем Hurricane мощностью 420 л.с. Он обойдется в $52 тыс. (от 3,75 млн рублей). Модель оснащается 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с возможностью отключения передней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с., максимальная скорость достигает 270 км/ч.

На четвертой позиции BMW M240i Coupe с легендарным рядным мотором B58 мощностью 333−382 л.с. (в зависимости от рынка). Машина стоит $53,6 тыс. (от 3,87 млн рублей), или от 39,8 млн юаней (около 3,96 млн рублей) в Китае. Купе доступно как с задним, так и с полным приводом (xDrive), разгон до 100 км/ч составляет от 4,8 до 5,3 с. в зависимости от версии. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Cadillac CT5 в комплектации Premium Luxury с 3,0-литровым твин-турбо V6 мощностью 335 л.с. на пятой строчке. Он оценивается в $53,6 тыс. (от 3,87 млн рублей). Седан оснащается 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, доступен с задним или полным приводом. Разгон до 100 км/ч — 4,9 с., максимальная скорость — 209 км/ч.

В топ-10 также входят Dodge Charger SixPack Scat Pack, Genesis G70 3.3T Sport Prestige, Cadillac CT5-V, BMW Z4 M40i, Porsche 718 Cayman GTS 4.0.

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