Названы 10 самых надежных гибридных автомобилей на вторичном рынке

На первом месте по надежности находится Lexus ES 300h 2017 года выпуска, который заработал за надежность 96 баллов из 100 возможных. Владельцы считают эту машину максимально приближенной к идеалу. Из недостатков они отмечают лишь мелкие неполадки в работе электроники и головного устройства.

Второе место занимает Toyota Camry Hybrid 2014 года с оценкой 92 балла из 100. Автомобиль очень медленно теряет в цене. При этом количество поломок, с которыми сталкиваются владельцы, минимально.

Третье место у Toyota Avalon Hybrid 2021 года — 92 из 100. Модель оставалась бы флагманом и сегодня, если бы в 2023 году ей на смену не пришла не менее впечатляющая Toyota Crown. До момента снятия с производства она успела зарекомендовать себя как эталон надежности, предлагая владельцам долговечную конструкцию, низкий уровень шума и впечатляющую топливную экономичность.

Далее следуют Porsche 911 GTS T-Hybrid 2025 года (91 балл), Buick LaCrosse 2019 года с системой eAssist (90 баллов), Hyundai Sonata Hybrid 2019 года (89 баллов), Lincoln MKZ Hybrid 2019 года (89 баллов), Lexus GS 450h 2015 года выпуска (89 баллов), Toyota Prius 2009 года выпуска (89 баллов) и BMW 540i 2022 года (88 баллов).

