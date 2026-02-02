Названы 10 самых надежных японских автомобилей в 2026 году

На первом месте оказался седан Lexus ES 2017 года, который заработал за надежность 96 баллов из 100 возможных. По версии владельцев, модель максимально близка к совершенству. Главными проблемами автомобиля являются мелкие сбои в электронике и мультимедийной системе.

Второе место занимает Lexus LS 2011 года с оценкой 93 балла из 100. У этого автомобиля владельцы выделяют двигатель V8, который отличается долговечностью. Кроме того, машина хорошо собрана.

Третье место у Lexus LC 2024 года — 92 из 100. Машина отличается надежными моторами и, в целом, своей конструкцией. При этом стоимость обслуживания ниже, чем у конкурентов.

Далее следуют Lexus IS 2011 года (90 баллов), Lexus GS 2011 года (90 баллов), Acura RL 2008 года (90 баллов), Lexus CT 200h 2015 года (88 баллов), Acura ILX 2013 года (87 баллов), Lexus HS 250h 2010 года (86 баллов) и Infiniti M35 2007 года (86 баллов).

