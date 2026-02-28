Названы 10 самых скоростных электромобилей современности

На первом месте в рейтинге самых быстрых элетромобилей модель Rimac Nevera R. Даже в статике его агрессивный дизайн кричит о скорости, и технические характеристики это подтверждают: максимальная скорость достигает 431 км/ч.

Гиперкар оснащен четырьмя электромоторами и батареей на 108 кВт·ч, суммарная отдача которых составляет 2107 л.с. Это позволяет машине выстреливать до 100 км/ч всего за 1,66 с.

Второе место занимает Pininfarina Battista Furiosa. Всего 150 счастливчиков смогут стать владельцами этого гиперкара. Автомобиль оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 1900 сил. Он способен разгоняться до «сотни» за 1,86 секунды, но главное его преимущество — в управляемости.

Благодаря карбоновому аэродинамическому пакету (сплиттер, воздухозаборники, диффузор), автомобиль буквально приклеивается к дороге во время движения.

На третьем месте Lucid Air Sapphire. Этот полноразмерный электромобиль претендует на звание универсального спорткара: паспортный разгон до 100 км/ч занимает всего 1,89 с., а максимальная скорость достигает 328 км/ч.

Инженеры сделали ставку не только на динамику, но и на управляемость: характеристики Air Sapphire указывают на то, что он одинаково уверенно чувствует себя как на треке, так и в роли автомобиля для повседневных поездок.

Далее следуют Tesla Model S Plaid 2026 года (1,99 с.), Zeekr 001 FR 2026 года (2,02 с.), Porsche Taycan 2026 года (2,1 с.), Audi RS e-tron GT Performance 2026 года (2,1 с.), Lotus Evija 2026 года (2,5 с.), Drako GTE 2026 года (2,9 с.) и Polestar 5 2026 года (3,1 с.).

