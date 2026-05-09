Стало известно, какие пикапы с пробегом нарасхват у россиян

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые три месяца 2026 года россияне приобрели 9,3 тыс. пикапов с пробегом. Это почти на 22% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом рынок новых пикапов, напротив, демонстрирует спад — падение за тот же период составило 20%.

В марочной структуре вторичного рынка лидирует Toyota, пикапы которой разошлись тиражом 2,1 тыс. единиц. Это составляет 22% от общего объема российского рынка в этом сегменте. Второе место занимает Mitsubishi с показателем 1,6 тыс. проданных машин и долей 17%. Замыкает тройку отечественный УАЗ: на его долю приходится 12% рынка и 1,1 тыс. реализованных подержанных пикапов.

Среди конкретных моделей самым популярным подержанным пикапом стал Toyota Hilux (в январе-марте 2026 года реализовано 1,8 тыс. машин), на второй строчке Mitsubishi L200 с результатом 1,6 тыс. экземпляров, на третьем — УАЗ «Пикап».

