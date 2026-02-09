Новости
Опубликовано 09 февраля 2026, 10:45
2 мин.

Названы 10 внедорожников, которые не ломаются даже после 400 тыс. километров пробега

Топ-10 внедорожников, которые не ломаются даже после 400 тыс. километров пробега. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация об их надежности на момент публикации.
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
© Toyota
Алексей Морозов
Алексей Морозов

На первом месте оказался внедорожник Toyota Sequoia, у которого шанс проехать более 400 тыс. километров. Автомобиль по праву считается одним из самых долговечных внедорожников в истории. С дебюта в 2001 году надежность первой модели стала эталонной благодаря 4,7-литровому двигателю 2UZ-FE V8. Второе поколение продолжило эту традицию, получив признание за безотказную работу как базового 4,6-литрового мотора 1UR-FE V8, так и опционального 5,7-литрового силового агрегата 3UR-FE V8.

Второе место занимает Toyota 4Runner (в 6,8 раза). За десятилетия своего существования автомобиль стал эталоном долговечности, прочно ассоциируясь с этими качествами. Одним из самых легендарных доказательств этой надежности стал двигатель 4,7-литровый 2UZ-FE V8, который устанавливался на модели четвёртого поколения. Этот мотор, кстати, стал последним восьмицилиндровым агрегатом в истории 4Runner.

Третье место у Toyota Highlander Hybrid. До 2023 модельного года гибридные версии оснащались классическим бензиново-электрическим силовым агрегатом на основе атмосферного V6. Однако затем ему на смену пришёл новый турбированный гибрид — 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель T24A-FTS. Несмотря на несколько технических отзывов в первые годы производства, ни один из них не касался критических проблем двигателя. Новый турбомотор обладает сопоставимыми с предшественником затратами на обслуживание, но при этом предлагает лучшую топливную экономичность и более высокий крутящий момент при незначительном снижении пиковой мощности.

Далее следуют Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Pilot, Toyota Highlander, Chevrolet Suburban, Lexus RX и Honda CR-V.

Ранее эксперт назвал пять китайских автомобилей, которые ржавеют быстрее всего.

Toyota Highlander Hybrid

© Toyota

Toyota 4Runner

© Toyota

Источник:Topspeed
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Lexus
#Honda
#Chevrolet
#Toyota