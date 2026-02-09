Названы 10 внедорожников, которые не ломаются даже после 400 тыс. километров пробега

На первом месте оказался внедорожник Toyota Sequoia, у которого шанс проехать более 400 тыс. километров. Автомобиль по праву считается одним из самых долговечных внедорожников в истории. С дебюта в 2001 году надежность первой модели стала эталонной благодаря 4,7-литровому двигателю 2UZ-FE V8. Второе поколение продолжило эту традицию, получив признание за безотказную работу как базового 4,6-литрового мотора 1UR-FE V8, так и опционального 5,7-литрового силового агрегата 3UR-FE V8.

Второе место занимает Toyota 4Runner (в 6,8 раза). За десятилетия своего существования автомобиль стал эталоном долговечности, прочно ассоциируясь с этими качествами. Одним из самых легендарных доказательств этой надежности стал двигатель 4,7-литровый 2UZ-FE V8, который устанавливался на модели четвёртого поколения. Этот мотор, кстати, стал последним восьмицилиндровым агрегатом в истории 4Runner.

Третье место у Toyota Highlander Hybrid. До 2023 модельного года гибридные версии оснащались классическим бензиново-электрическим силовым агрегатом на основе атмосферного V6. Однако затем ему на смену пришёл новый турбированный гибрид — 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель T24A-FTS. Несмотря на несколько технических отзывов в первые годы производства, ни один из них не касался критических проблем двигателя. Новый турбомотор обладает сопоставимыми с предшественником затратами на обслуживание, но при этом предлагает лучшую топливную экономичность и более высокий крутящий момент при незначительном снижении пиковой мощности.

Далее следуют Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Pilot, Toyota Highlander, Chevrolet Suburban, Lexus RX и Honda CR-V.

