Названы 10 японских автомобилей, которые никогда не ломаются

Первое место заняла Honda Accord 1990 года. Четвертое поколение Accord — символ надежности. Многие экземпляры проехали более 1,6 млн км с обычным обслуживанием. Эксперты подчеркивают: забота о машине так же важна, как и её инженерное совершенство.

На втором месте — Lexus LS 460 2011 года. Флагманский седан с 4,6-литровым V8 (двигатель 1UR). Эта платформа используется почти два десятилетия и остается актуальной. Если покупать V8 ради надежности, уверяют авторы, это должен быть UZ или UR.

Третье место досталось Toyota Camry 2014 года. Это седьмое поколение Camry. Базовая 2,5-литровая «четверка» стала основной для Toyota почти десять лет. Для тех, кому нужно больше мощности, предлагался V6 от Lexus ES 350 — без потери надежности.

Четвертую строчку занимает Lexus ES 2015 года. Он доступен в двух версиях: гибрид ES 300h (2.5 + электромоторы, 200 л.с.) и ES 350 с 3,5-литровым V6 (268 л.с.). Построен на платформе Toyota Avalon.

На пятом месте — Honda Accord 2015 года. Один из самых сбалансированных седанов в классе. Двигатели: 2,4-литровая «четверка» (185 л.с.) или 3,5-литровый V6 (278 л.с.). Коробки: механика, CVT или 6-ступенчатый автомат. Отличается долговечностью и высокой остаточной стоимостью.

Шестое место у Acura TLX 2016 года. Спортивный седан, заменивший TL и TSX. Двигатели: 2,4 л (206 л.с.) с 8-ступенчатым «роботом» или 3,5-литровый V6 (290 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом. Для V6 доступны системы P-AWS или полный привод SH-AWD.

Седьмой — Toyota Prius Prime 2022 года. Гибрид с 1,8-литровым двигателем. До 40 км. час машина едет только на электричестве. Идеальный выбор для тех, кому важны низкие затраты на обслуживание и экономия топлива.

На восьмом месте — Mazda3 2024 года. Стильный седан с 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G, который совершенствуется с 2013 года. Mazda устранила большинство «детских болезней», и этот мотор стал их самой надежной платформой. На топ-версиях доступна турбоверсия.

Девятое место занял Subaru Outback 2024 года. Универсал-внедорожник с полным приводом и дорожным просветом 22 см. Двигатели: 2,5-литровый оппозитник или турбированный 2.4. Оба работают с вариатором. В салоне — 11,6-дюймовый экран и система безопасности EyeSight.

Замыкает десятку Toyota Camry 2026 года. Впервые Camry стала только гибридной. 2,5-литровая платформа A25 — самая надежная гибридная система на рынке, по версии TopSpeed. Запас хода на одном баке — более 1060 км.

