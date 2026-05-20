В России начались продажи нового кроссовера Tenet T4L

По сравнению с обычным Tenet T4, длина новой модели увеличилась на 186 мм, высота — почти на 50 мм, а колёсная база прибавила 40 мм. Теперь габариты T4L составляют 4506×1828×1701 мм при колёсной базе 2650 мм. Благодаря этому запас места для пассажиров второго ряда вырос, а объём багажника увеличился на 135 литров, достигнув 475 литров при поднятых сиденьях.

В основе автомобиля лежит кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, однако передняя часть кузова взята от Tenet T4 калужской сборки. Модель оснащается турбомотором 1.5 литра мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 километров.

В оснащение входят два 10,25-дюймовых дисплея, отдельный 8-дюймовый сенсорный экран управления климатом, датчики света и дождя, аудиосистема из шести динамиков, задние парктроники, беспроводная связь Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, телематика и 18-дюймовые литые диски. Разрешена буксировка прицепа массой до 750 кг.

Комплектация «Актив» включает в себя камеру заднего вида, передние сиденья из экокожи, кондиционер, четыре подушки безопасности и полный зимний пакет. Версия «Прайм» (около 2,4 млн рублей) дополнительно получает круговой обзор 360°, двухзонный климат-контроль, передние парктроники, обогрев второго ряда сидений и электропривод складывания зеркал.

Покупателям доступны четыре цвета на выбор: красный, белый, серый и чёрный. Производство организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге.

