Названы 3 автомобиля по цене Lada Niva Travel

Речь идет о Subaru Forester четвертого поколения (SJ) 2015−2016 годов выпуска. За эти деньги высока вероятность найти экземпляр с фирменным симметричным полным приводом и двухлитровым оппозитным двигателем FB20B мощностью 150 л.с. Более мощные версии с мотором 2.5 встречаются реже и стоят дороже. Хотя двигатель FB20 надежен, ему свойственны некоторые особенности: повышенный расход масла, чувствительность к перегреву и требовательность к качеству моторного масла для сохранения ресурса фазорегуляторов. Также иногда могут наблюдаться плавающие обороты холостого хода из-за особенностей электронного дросселя.

Еще одним вариантом за аналогичный бюджет может стать Land Rover Freelander 2 образца 2013−2014 годов. Этот легендарный внедорожник отлично зарекомендовал себя на бездорожье. Оптимальным выбором считается турбодизельная версия с надежным 2,2-литровым двигателем 224DT (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. При осмотре важно проверить двигатель на наличие течей масла, особенно из-под уплотнения поддона картера, а также оценить состояние системы вентиляции картера, так как неисправный клапан PCV может быть причиной «запотевания» мотора. Как и в случае с Subaru, для этого дизеля критически важен правильный подбор моторного масла по допуску и вязкости, чтобы избежать риска проворачивания вкладышей.

Прямой конкурент Нивы Тревел последних лет — Renault Duster. За 1,7 млн рублей можно подобрать кроссовер второго поколения, известный своей проходимостью и надежностью. Выбор силовых агрегатов широк: от базового атмосферного 1.6 (114 л.с.), до дизельного 1.5 (109 л.с.). Наиболее сбалансированным и проверенным выбором считается версия с турбомотором 1.3 TCe (150 л.с.), сочетающая хорошую динамику и надежность. С этим двигателем доступны как механическая коробка передач, так и вариатор. Duster славится крепкой ходовой частью, готовностью к зимней эксплуатации (полный набор обогревов, возможность дистанционного запуска) и хорошей адаптацией к российским дорогам.

